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غياب ليفربول عن سوق الإنتقالات مصدر خوف للجماهير

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تسعى الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوفها بالتعاقد مع أبرز اللاعبين من أجل البقاء على المستوى أو تحقيق المزيد في الموسم الجديد، ليفتح بذلك مجال الصراع والمنافسة بين الفرق الأوروبية في سوق الإنتقالات.

وبرغم من أن معظم أندية أوروبا أبرموا صفقات خلال الصيف الحالي ويرغبون في ضم المزيد للتغلب على الثغرات بالنادي، وأكثرهم

فريق الذي  تعاقد مع 5 لاعبين حتى الأن.

 إلا أن الإنجليزي لم يتعاقد مع لاعبين سواء لاعب واحد وهو المدافع الهولندي الشاب سيب فان دين بيرج.

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وأعلن يورجن كلوب المدير الفني للريدز، مؤخرا بأن الفريق لن يتعاقد مع أي صفقات كبيرة خلال الصيف الجاري،

وأن الحلول المتاحة لديه كافية لتحقيق البطولات. 

وكان ليفربول في العام الماضي أبرم العديد من الصفقات، حيث ضم المدافع فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون بيكر والغيني نابي كيتا وشاكيري، وهي صفقات ساهمت في تتويج الريدز ببطولة وتحقيق لقب وصيف البريميرليج.

وعدم إبرام الفريق صفقات كبرى حتى الأن، خلق حالة من التوتر لدى الجماهير، من عدم إمكانية ليفربول لتكرار موسمه الماضي، أو الحصول على لقب الغائب عن خزائنه.

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