وزير الرياضة :مصر ستظل داعمة ل"الكاف" انطلاقاً من مسئوليتنا التاريخية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الخميس فعاليات الجمعية العمومية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " المنعقدة بالقاهرة ، بحضور السويسري " جياني انفانتينو " رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " ، و" أحمد أحمد " رئيس الاتحاد الأفريقي وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، قائلاً: "إن النهوض بالرياضة الأفريقية بوجه عام وكرة القدم بوجه خاص تُمثل أهم التحديات التي تواجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلا أننا

كمؤسسات رسمية في مختلف دول القارة الأفريقية نُمثل الداعم المستمر لكافة جهودكم في استكمال مسيرة نجاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي نشهدها جميعاً" .

وتابع وزير الشباب والرياضة: "إن الدولة المصرية كانت داعمة لكل ما يتعلق ببطولة أمم افريقيا، وستظل دائما خير داعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليس فقط كدولة حاضنة للمقر، ولكن أيضا من منطلق مسئوليتها التاريخية تجاه الأشقاء من مختلف دول القارة، وكقلب أفريقيا النابض ووطن كل أبناء القارة الأفريقية يستمر ويتعاظم خلال الفترة

المقبلة المساهمات التي تقدمها مصر لاتحادكم الموقر من خلال تيسير وتوفير كافة السبل والآليات اللازمة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، ومن خلال اتفاقية المقر بين مصر والإتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك في ظل القيادة الواعية والرشيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

ومن جانبه، وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشكر للدولة المصرية على النجاح الباهر والتنظيم المشرف وغير المسبوق لبطولة كأس الأمم الأفريقية ال32 ، والتي انطلقت 21 يونيو الماضي وتختتم غداً الجمعة 19 يوليو بإستاد القاهرة الدولي .

وأكد رئيس الكاف أن الجميع شاهد كل ما يتعلق بالبطولة والتي نالت إشادة العالم والمنتخبات المشاركة، موجهاً الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمته مصر تحت قيادته في تنظيم البطولة وكل القائمين عليها.