إيريك بايلي بديلًا للوفرين في إيه سي ميلان

يرغب نادي إيه سي ميلان الإيطالي في التعاقد مع المدافع الإيفواري إيريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشل المفاوضات مع الكرواتي ديان لوفرين.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن النادي الإيطالي يرغب في تدعيم صفوفه الدفاعية بالتعاقد مع بايلي،بعد رفض ليفربول التفريط في خدمات المدافع الكرواتي لوفرين.
وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز، لا يريد التفريط في أي لاعب من قوامه الأساسي، رغبة منه في المنافسة الموسم المقبل علىكل البطولات، والفوز بالدوري الإنجليزي الذي يغيب عن خزائن الفريق منذ فترة كبيرة، والدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.
وانضم بايلي إلى قلعة أولد ترافورد، في صيف 2016، قادمًا من فياريال، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 25 مليون جنيه إسترليني، ولم يشارك المدافع الإيفواري هذا الموسم في الكثير من المباريات، حيث لعب 12 مباراة فقط.
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