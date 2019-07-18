شاهد.. اتحاد جدة يواصل تدريباته استعداداً للموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى اتحاد جدة السعودى صباح اليوم الخميس، تدريباته بمعسكره التأهيلى المقام فى مدينة مانشستر الأنجليزية، إستعداداً للموسم الجديد. ويكثف الجهاز الفنى الحصص التدريبية مستفيداً من عامل الطقس الذى يساعد على أجراء التدريبات فى مختلف أوقات اليوم. الذى يساعد على أجراء التدريبات فى مختلف أوقات اليوم. ونشر نادى اتحاد جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى "تويتر"، صور من تدريبات Advertisements الفترة الصباحية للفريق، وسط متابعة نائب رئيس النادى و المشرف العام على الكرة القدم أحمد عصام الكعكى. الفترة الصباحية للفريق، وسط متابعة نائب رئيس النادى و المشرف العام على الكرة القدم أحمد عصام الكعكى. يستعد نادى اتحاد جدة للموسم الكروى الجديد، بعد أن أنهى مشواره فى الدورى السعودى للمحترفين الموسم الماضى هو يحتل المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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