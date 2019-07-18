تواصل اختبارات الناشئين في الأهلي

تواصلت اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي لليوم الخامس على التوالي، وشهد اليوم الخميس اختبار مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، وبرز خلالها عددًا من اللاعبين المتميزين.
ومن المقرر أن تبدأ التصفية النهائية لمواليد ٢٠٠٨و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ بعد غدٍ السبت، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحاً، وسيتم خلالها انتقاء أفضل العناصر من بين اللاعبين المتميزين الذين تم اختيارهم فى اختبارات اليوم وأمس الأربعاء.
وتستكمل اختبارات الناشئين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 21-22-23 يوليو الجاري، بالنسبة لمواليد 2003-2004-2005، علي أن يخصص الأربعاء والخميس المقبلين 24-25 يوليو الجاري موعدًا لمواليد 2002.
وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.
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