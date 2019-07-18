مقابل 75 مليون يورو.. "يوفنتوس" يضم المدافع دي ليخت من أياكس

أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أنه ضم ماتيس دي ليخت المدافع الشاب لأياكس امستردام مقابل 75 مليون يورو (84.25 مليون دولار) ليحسم بذلك صفقة ضم أحد أكثر اللاعبين على مستوى العالم الذين سعت عدة أندية للتعاقد معهم.



ووقع اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 19 عاما، والذي قاد ناديه السابق في مسيرة رائعة نحو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على عقد يمتد لخمس سنوات مع بطل الدوري الأيطالي.



وأضاف النادي بموقعه على الإنترنت ”إنها الأنباء التي كانت جماهير يوفنتوس تنتظر سماعها طوال الصيف.. ماتيس دي ليخت بات وبشكل رسمي لاعبا في يوفنتوس!“.



وذكرت شبكة سكاي إيطاليا يوم الأربعاء أن العقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو وسيكون بالإمكان تفعيله بداية من العام الثالث للتعاقد.



وبات دي ليخت أحد أغلى المدافعين في العالم فيما يتصدر زميله وقائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان ديك القائمة عقب انتقاله لليفربول قادما من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني (94 مليون دولار) في 2018.



وبعد أن شق طريقه للفريق الأول في أياكس وهو في سن 17 عاما في 2016، رسخ دي ليخت مكانته كلاعب أساسي على مدار الموسم التالي وبات بعدها بقليل أكثر مدافع تسعى الأندية لضمه في أوروبا بسبب قوته وتوقعه للكرة وقدرته على التعامل معها.



ولعب دي ليخت لمدة 90 دقيقة كاملة في 17 من بين 18 مباراة خاضها أياكس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف في مسيرة انتهت في الدور قبل النهائي بالخسارة أمام توتنهام هوتسبير بفارق الأهداف المسجلة خارج الملعب.



وفاز دي ليخت بلقب دوري الدرجة الأولى الهولندي وكأس هولندا في آخر موسم له مع أياكس إلى جانب زميله في الفريق فرينكي دي يونج الذي انضم بعدها لبرشلونة.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفريق القطالوني فاتح دي ليخت في مسألة الانضمام إليه لكن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب قال في مقر يوفنتوس يوم الأربعاء إن الفريق الإيطالي مثل الوجهة المفضلة بالنسبة للاعب.



وقال رايولا للصحفيين ”الأمر لا يتعلق بمن يريد ضمه أكثر لكن يوفنتوس هو أفضل فريق بالنسبة له. من المهم بالنسبة لمدافع أن يأتي إلى إيطاليا.



”لو أردت أن تصبح الأعظم في العالم، فإن هذه تمثل مرحلة ضرورية



”إنه اللاعب رقم واحد ضمن مجموعة الصاعدين. إنه مثل (بافل) نيدفيد وربما يتفوق عليه بسبب عقليته وهو مثل زلاتان (إبراهيموفيتش) في طموحه. إنه يمتلك كل المميزات“.



وأبلغ دي ليخت تلفزيون هيئة الإذاعة الهولندية في يونيو حزيران الماضي أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس طلب منه الانضمام للنادي الذي يقع مقره في تورينو عقب المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية التي فازت فيها البرتغال على هولندا 1-صفر.



المصدر: رويترز