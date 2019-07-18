رياضة | توضيح بشأن تصريحات جمال بلماضي "المثيرة للجدل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توضيح بشأن تصريحات جمال بلماضي "المثيرة للجدل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماهير المصرية وسعيد بالتواجد هنا على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتلقى بلماضي سؤالا في المؤتمر الصحفي عن الجماهير المصرية فرد قائلا: "اذا ارادوا تشجيعنا فمرحب بهم"، وفسر البعض هذا التصريح بتأويلات مختلفة، لكن المدرب الجزائري أراد توضيحه للجميع.

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وتواصل الموقع الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا مع مسئولين ببعثة الجزائر لتوضيح موقف بلماضي وأكدوا أن الرجل لم يقصد أي إساءة وقال ردا على التفسيرات الخاطئة لتصريحه: "ما أقصده هو أن كل فرد حر، من يريد تشجيعنا فمرحبا به، ومن لا يريد فهذا حقه ولا يمكن أي أحد أن يجبر الآخر على فعل اي شئ."

وأضاف: "لم أعن أني لا أريد تشجيع الجماهير المصرية، بل ما قصدته هو أنهم لديهم مطلق الحرية في اتخاذ أي قرار يريدونه، ونحن سنكون بخير في كل الأحوال لوجود جماهير حاضرة من الجزائر لمساندتنا، ولكن في النهاية مرحبا بالجماهير المصرية إلى جانبنا غدا".