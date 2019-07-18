رياضة | مصر تستضيف حفل جوائز الأفضل في إفريقيا ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تستضيف حفل جوائز الأفضل في إفريقيا ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار الغردقة لاستضافة حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا ٢٠١٩ والذي سيقام في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في فندق سيتاديل سهل حشيش التابع لمجموعة رجل الأعمال المصري كامل أبو علي وسيضم الحفل كوكبة من نجوم أفريقيا سواء الحاليين أو السابقين.

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وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في آخر نسختين، وحقق الجائزة العام الماضي في السنغال على حساب ساديو ماني نجم أسود التيرانجا.

ووقع اختيار الكاف على مدينة الغردقة بعد توصية من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية بالكاف والفيفا وزار وفد رفيع المستوى المدينة الساحلية على هامش بطولة أفريقيا وأبدوا اعجابهم بها وبالمنشآت هناك.

وسيشهد الحفل الاعلان عن افضل لاعب في افريقيا لعام ٢٠١٩ وافضل مدرب وافضل فريق وافضل لاعبة.