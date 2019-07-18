رياضة | موعد إعلان جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد إعلان جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير السعودية في الساعات المقبلة، الإعلان الرسمي عن جدول مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد 2019-2020، وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها حول نظام بطولة دوري المحترفين في الموسم القادم، فإن رابطة المحترفين ستعلن عن الجدول في صورته النهائية مساء السبت الموافق 20 يوليو الجاري.

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وذكرت الصحيفة السعودية، إن اجتماع موسع سوف يحضره كل مسؤولي لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي برئاسة أحمد الراشد رئيس الرابطة مع مسؤولي الأندية المشاركة في دوري المحترفين في الموسم المقبل، وذلك من أجل تحديد الملامح الرئيسية لبطولة الدوري السعودي قبل إنطلاق الموسم يوم 22 أغسطس المقبل.

يذكر أن الموسم الماضي 2018-2019، نجح نادي النصر في تحقيق لقب بطولة الدوري بعد منافسة قوية مع نادي الهلال الذي حل في المركز الثاني، وهذا في الوقت الذي حصد فيه نجم منتخب المغربي "عبد الرزاق حمدلله" مهاجم العالمي في صدارة هدافي البطولة برصيد 34 هدفا.