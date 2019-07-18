رياضة | عرض سعودي لضم نجم الزمالك.. واللاعب يوافق على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض سعودي لضم نجم الزمالك.. واللاعب يوافق على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إعلامية في الساعات الماضية، بأن عدة عروض قد وصلت إلى وكيل أعمال اللاعب الدولي التونسي "حمدي النقاز" والمحترف في صفوف نادي الزمالك المصري، وذلك تمهيدًا لرحيل اللاعب المتوقع عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحف التونسية صباح اليوم، بأن اللاعب قد أبدى موافقة مبدائية على الرحيل عن صفوف نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وهذا في الوقت الذي وصلت فيه عروض من الدوري التركي، وكذلك من الدوري السعودي لضم "النقاز" قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أشار في تصريحات إعلامية في الأيام الماضية، بأن موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل عن الزمالك لم يٌحسم بعد، وذلك لكون نادي الزمالك يرغب في الحصول على عروض مادية كبرى من أجل الإستغناء عن خدمات النقاز في الصيف الحالي.

وكان النقاز قد خرج من التشكيل الأساسي لنادي الزمالك في الفترة الأخيرة مع المدرب السابق للقلعة البيضاء "كريستيان جروس"، وبعد إنضمام أشرف بن شرقي ومحاولات الزمالك لضم "إسماعيل الحداد" فإن النادي الأبيض سيكون مضطر إلى التفريط في بعض المحترفين الموجودين في قائمة النادي