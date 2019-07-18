رياضة | نجم الزمالك يزاحم ماني ومحرز على أفضل لاعب في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يزاحم ماني ومحرز على أفضل لاعب في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع "تويتر" عن أسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا “مصر 2019″.

وضمت الترشيحات 7 لاعبين، هم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك، الذي قدم مستويات جيدة على الرغم من أنه لم يبدأ بشكل أساسي مع نسور قرطاج في دور المجموعات.

كما احتوت القائمة على نجم وهداف الجزائر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، ونجم وهداف السنغال ساديو ماني، وأيضا النيجيري أوديون إيجالو هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

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بالإضافة إلى المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، والجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب خط الوسط، والنيجيري الآخر صامويل تشوكوزوي.

وطالب الكاف عبر حسابه الجماهير بالتصويت، وجاءت أكبر نسبة مصوتين للجزائري رياض محرز، الذي سجل 3 أهداف.