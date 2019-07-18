رياضة | عاجل.. صفقة تبادلية تاريخية تنقل نيمار إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صفقة تبادلية تاريخية تنقل نيمار إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قد ينتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برنامج "دي جونيس" الإسباني، أن نيمار قد ينتهي بِه المطاف في يوفنتوس، وسيكون الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب السيدة العجوز ضمن الصفقة.

وارتبط اسم نيمار كثيرًا خلال هذه الفترة بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال ميركاتو الصيف الحالي، إلا أن طلبات الفريق الباريسي تقف حائلًا أمام عودة اللاعب البرازيلي إلى البلوجرانا.