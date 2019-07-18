رياضة | مفاجأة.. العين يخطط لخطف أمرابط من النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. العين يخطط لخطف أمرابط من النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن سعي مسئولي العين إلى التعاقد مع الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "سعودي" سبورت إلى رغبة العين للتعاقد مع أمرابط في الصيف؛ لإكمال قائمة أجانبه الأربعة، خاصة بعد بدء إجراءات منح البرازيلي كايو، الجنسية الإماراتية.

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وكان أمرابط قد تلقى الكثير من العروض المغرية من أندية خليجية وأوروبية.

ويعد نور الدين أمرابط واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف نادي النصر، حيث قاده للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي يوم 5 أغسطس المقبل، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.