رياضة | نجم نيجيريا يعلن اعتزاله اللعب الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نيجيريا يعلن اعتزاله اللعب الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا نهاية مسيرته الدولية بعد ساعات من حصوله على الميدالية البرونزية مع النسور الخضر في كأس أمم إفريقيا 2019.

وعلى الرغم من عدم مشاركته في المباريات الأخيرة بالبطولة القارية بسبب الإصابة، لكن لاعب طرابزون سبور الجديد كان عاملًا مساعدًا كبيرًا في شحن طاقات اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم أمام المنتخبات المنافسة.

وأعلن ميكيل أنه سيركز فقط على ناديه التركي الذي انتقل إليه قبل أيام بدون مقابل بعد نهاية عقده مع ميدلسبره المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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وقال جون أوبي في تصريحاته نقلتها صحيفة "Naij": "مصر هي البلد التي بدأت فيها مسيرتي الدولي وهي البلد التي سأنهي فيها مشاركاتي الدولية مع منتخب بلادي".

وأوضح: "في بطولة 2006، لعبت أول مباراة دولية مع نيجيريا (المنتخب الأول)، وفي 2019، ستكون آخر بطولة مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "مشواري الدولي قد بدأ في 2003 مع كأس العالم تحت 17 سنة، وكنت سعيدًا للغاية بكوني جزءًا من هذا الفريق للمشاركة في تلك البطولة العالمية وإظهار قدراتي".

واختتم النيجيري تصريحاته قائلا: "في عمر الثانية والثلاثين، اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاعتزالي الدولي، وإعطاء الفرصة للاعبين الشباب لبداية عهد جديد مع المنتخب، خاصة وأنهم قدموا مستوى رائع في أمم إفريقيا 2019 ونجحوا في الفوز بالميدالية البرونزية".