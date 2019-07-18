رياضة | تقارير - ريال مدريد لن يضم إلا هذه الصفقة.. ورحيل نجم الفريق والإبقاء على المنبوذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير - ريال مدريد لن يضم إلا هذه الصفقة.. ورحيل نجم الفريق والإبقاء على المنبوذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إيسكو لاعب ريال مدريد الإسباني سيستمر مع الفريق الملكي ولن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلا إذا وصل عرض كبير سيتم النظر في الأمر.

وقال راديو "أوندا سيرو" أن أيسكو يريد البقاء مع الريال والنادي يتجه للحفاظ عليه، لكن في حالة وصل عرض مالي كبير لضمه سيتم النظر في أمره.

وبالنسبة لماريانو دياز، فأنه في طريقه للرحيل عن صفوف الملكي، فالشيء الأفضل بالسبه له وللنادي عو الخروج خلال فترة الصيف.

وأما عن صفقة بوجبا فقال "أوندا سيرو"، بإستثناء صفقة بوجبا التي يعمل الريال على انهائها بأسرع وقت، فلا يوجد أي صفقة أخري قادمة لصفوف الريال.