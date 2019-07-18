رياضة | بعد ضياع البريميرليج.. هل ينتقم ماني من محرز في نهائي أمم إفريقيا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضياع البريميرليج.. هل ينتقم ماني من محرز في نهائي أمم إفريقيا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ربما كان السنغالي ساديو ماني يفضل مواجهة أي منتخب آخر غير الجزائر في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم غداً الجمعة.

ففي نهاية موسم طويل سيجد ماني في الجانب الآخر، لاعباً قتل حلم فريقه ليفربول بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 1990.

وبدأ صراع ليفربول ومانشستر سيتي عندما فرط الفريق القادم من مرسيسايد في تفوقه بفارق 7 نقاط في صراع ثنائي على اللقب.

ودخل سيتي المباراة الأخيرة من الموسم وهو يتقدم بفارق نقطة واحدة على ليفربول وبدت الأمور ممكنة عندما تقدم برايتون آند هوف ألبيون على حامل اللقب.

لكن سيتي أنهى الشوط الأول متقدماً وحسم اللقب عندما أضاف محرز الهدف الثالث في الشوط الثاني قبل أن يكمل الفريق انتصاره 4-1 ليترك ليفربول يتحسر على الموسم المذهل الذي قدمه.

وعوض ليفربول هذا بحصد لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز 2-0 على توتنهام هوتسبير في النهائي مطلع الشهر الماضي.

وقال ماني بعد انطلاق كأس الأمم إنه سيوافق على استبدال لقب دوري الأبطال بلقب كأس الأمم الذي لم تحققه السنغال من قبل.

لكن ماني سيواجه غريماً لم يخطف منه لقب الدوري فقط، لكن تفوق عليه في مواجهة المنتخبين في دور المجموعات عندما فازت الجزائر 1-0، وهو الهدف الوحيد الذي هز شباك السنغال حتى الآن.

وأبلغ محرز الصحافيين عن مواجهة السنغال في النهائي: "لعبنا ضد السنغال في دور المجموعات ونعلم أنها تملك فريقاً رائعاً، قدمنا أداء جيداً في البطولة، أحرزنا 12 هدفاً واهتزت شباكنا مرتين فقط، لكن هذه المباراة (الفوز على نيجيريا) ستمنحنا ثقة أكبر لخوض النهائي، نحن قادرون على الفوز باللقب".

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وأضاف: "ستكون مباراة صعبة.. لكننا نعلم نقاط القوة والضعف في السنغال".

ويبدو محرز محقاً فشباك السنغال لم تهتز سوى بهدف يوسف بلايلي.

وقد يفتح لقب كأس الأمم الطريق أمام اللاعبين، اللذين أحرز كل منهما 3 أهداف في البطولة حتى الآن، للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وسبق لمحرز أن نال جائزة أفضل لاعب في القارة عندما قاد ليستر سيتي إلى الفوز المفاجئ بالدوري الإنجليزي في 2016.

وعلى الجانب الآخر خسر ماني اللقب أمام المصري محمد صلاح زميله في ليفربول آخر عامين.

وبعد 3 أسابيع من النهائي سيعود كل لاعب إلى فريقه لبدء صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري في التاسع من أغسطس (آب) باستضافة نوريتش سيتي فيما يخرج سيتي لمواجهة وست هام يونايتد في اليوم التالي.