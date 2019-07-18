رياضة | بسبب كمارا.. اتحاد جدة يغير خريطة لاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كمارا.. اتحاد جدة يغير خريطة لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة نادي الاتحاد إلى حسم مصير عدد من اللاعبين قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

وأصبحت فرصة عبد الرحمن الغامدي وعبد العزيز العرياني صعبة للاستمرار في الفترة القادمة مع الفريق عقب استقطاب هارون كمارا قادما من صفوف القادسية وبقاء رومارنيهو وألكسندر بيرجوفتيش وهو ما يعنى ضرورة استبعاد اسم وحيد بالميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب قوانين اتحاد القدم فأنه لا يحق لأي نادي ينشط في دوري المحترفين الاستعانة بثنائي من المواليد كما كان معمول به في العام الفائت وبالتالي فأن التعاقد مع كمارا سيضطر الإدارة لإيجاد حلول عاجلة لمستقبل جابر عيسي سواء بإعارته او توقيع مخالصة مالية نهائية معه.

كما قرر المدرب التشيلي لويس سييرا الاستغناء عن الثلاثي جوناس دي سوزا وماثيو جورمان وسيكو سانونجو مؤكدا عدم الحاجة لهم في الفترة القادمة.