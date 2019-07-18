رياضة | الإسماعيلي يحطم أحلام الزمالك في صفقته الجديدة

حسم مسئولو نادي الإسماعيلي صفقة باهر المحمدي لاعب الفريق وسط مفاوضات الزمالك القوية والرغبة في ضمه خلال ميركاتو الصيف الجاري.

وأبلغ مسئولو الإسماعيلي، إدارة الزمالك برفض بيع المحمدي بشكل نهائي والتمسك ببقاء اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل.

وينوي مسئولو الإسماعيلي الاكتفاء ببيع محمد عواد ومحمود متولي لاعبا الفريق مع استمرار باهر المحمدي بشكل طبيعي في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد طلب ضم المحمدي ضمن صفقة محمد عواد وإجراء مقايضة بين الناديين ودفع مقابل مادي.

وكان المحمدي قدم مستوى مميزًا مع الإسماعيلي في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه لكنه لم يحصل على فرصته بالتشكيلة الأساسية خلال بطولة أمم إفريقيا 2019.