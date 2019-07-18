رياضة | بعد جريزمان.. مدرب برشلونة يفتح الطريق أمام صفقة كبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد جريزمان.. مدرب برشلونة يفتح الطريق أمام صفقة كبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، على الصفقات الثلاث الجديدة التي ضمها الفريق هذا الصيف للموسم الجديد: الحارس البرازيلي نوربرتو مورارا 'نيتو'، ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وصرح فالفيردي لقناة النادي (Barça TV): "الصفقات الثلاثة مهمة للغاية، في جميع الخطوط، وننتظر منهم الكثير، نعلم أنهم يخلقوا الكثير من الطموح والأحلام لدى جماهيرنا، ونرغب في اندماجهم سريعاً داخل الفريق".

وتحدث فالفيردي عن كل صفقة بشكل منفرد، إذ أكد أن غريزمان "لاعب مميز للغاية ويمتلك خبرة كبيرة في الليغا، كما أنه سريع، ويجيد في المساحات، وحاسم في الأمتار الأخيرة أمام مرمى المنافس".

أما عن دي يونغ، فقال إنه لعب "في مستويات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة"، وإن التعاقد معه يعد رهاناً "على المستقبل"، كما أنه يمتلك نفس "أسلوب" لعب البرسا، "نتمنى أن يمنحنا الحيوية في منتصف الملعب".

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وفيما يتعلق بالحارس البرازيلي نيتو، أوضح: "هو أيضاً لاعب متمرس، وضمانة كبيرة في حراسه المرمى، هو المنافس المثالي لمارك تير شتيغن".

وشدد أن هدف الفريق في الموسم الجديد هو "نفسه" في كل موسم وهو "الفوز بكل المباريات والبطولات التي نشارك فيها".

وأتم مدرب "البلاوغرانا" تصريحاته حول الجولة الآسيوية: "سنذهب لليابان ولدينا آمال وطموحات كبيرة، ندرك ما يمثله الفريق للجماهير اليابانية، والتقارب الحاصل في كل مرة، بالإضافة لتواصلنا المستمر مع إنييستا و(دافيد) فيا".

وسيستهل برشلونة فترة الإعداد بجولة في اليابان، إذ سيخوض مباراتين وديتين أمام تشيلسي الإنجليزي يوم 23 يوليو (تموز) الجاري في طوكيو، والثانية أمام فريق فيسل كوبه الياباني، الذي يلعب له قائد البرسا السابق أندريس إنييستا، بعدها بأربعة أيام في مدينة كوبه.