شكرا لقرائتكم خبر عن «بلماضي»: نستحق التتويج باللقب.. وهذا رأيي في دعم جماهير مصر لمنتخب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، ثقته في لاعبيه قبل مباراة الغد أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا، لافتا إلى أن الجزائر تستحق التتويج باللقب.

ويلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا «مصر 2019» في تمام التاسعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وقال بلماضي، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «سنحاول أن نعد لها كما أعددنا لكل المباريات سابقا، التركيز يأتي من تلقاء ذاته وأعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه النهاية».

وتابع: «سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في المجموعات لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد».

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وعن إسماعيل بن ناصر قال: «لاعب متعطش للفوز ومتحمس ويستطيع أن ينتهز الفرص وشارك ٣ سنوات كبديل في المنتخب، ولكنه الآن نجح في إظهار قدراته وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وقادر على صنع الفارق».

وأضاف: «من الوارد أن نخسر المباراة غدا فنحن سنواجه الفريق المصنف الأول في أفريقيا ووصلوا لكأس العالم ونحن لم نفعل.. وكل الإحصائيات في صفه».

وتابع: «من ٢٠١٤ حتى الآن حدثت العديد من الأمور لمنتخب الجزائر وهناك مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم ونستحق التتويج باللقب الآن».

وأضاف: «في مران أمس الكل كان متواجدا ولم يتأثر الفريق بدنيا ولم نخض مباراة بوقت إضافي في نصف النهائي لذلك نحن جاهزون لمباراة الغد».

واختتم بلماضي تصريحاته متحدثًا عن دعم الجماهير المصرية للجزائر، حيث قال: «لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر وهذا أمر كاف بالنسبة لنا، واذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا فأهلا بهم واذا لم يريدوا فيكفينا جماهيرنا».