شكرا لقرائتكم الأهلي يحفز أبناءه قبل مباراة الزمالك والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادى الأهلى على رفع الروح الفنية للاعبيه المعارين إلى صفوف الجونة فى الموسم الجارى، والذين تنتظرهم مباراة هامة ومصيرية مع الزمالك يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الدورى، باعتبار أن نتيجتها ستساهم بشكل كبير فى تحديد بطل الدورى.

ويضم فريق الجونة 7 معارين من الأهلى وهم عمر رضوان ومحمود الجزار وإسلام جابر وأكرم توفيق وأحمد حمدى وأحمد ياسر ريان وعمرو سعداوى.

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وطالب مسئولو الأهلى لاعبى الفريق الأحمر الذين يدافعون عن طموح الجونة فى الموسم الحالى، باللعب الرجولى والأداء بشرف من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتعطيل مسيرة الفريق الأبيض فى المنافسة على لقب الدورى، وزيادة حظوظ أبناء القلعة الحمراء فى الاحتفاظ بالدرع للموسم الرابع على التوالى والـ41 فى تاريخه.

وأكد مسئولو الأهلى للاعبيه المعارين للجونة أن بيدهم أن يساهموا فى تتويج فريقهم بلقب الدورى مثلهم مثل اللاعبين الذين يدافعون عن شرف القميص الأحمر حاليا، وعليهم أن يردوا الجميل لناديهم الذى تبناهم منذ الصغر وجعل منهم نجوما تنتظر التألق فى سماء الكرة المصرية.

ويقدم لاعبو الأهلى المعارين إلى الجونة عروضا قوية مع فريقهم ويشارك عددا منهم بشكل أساسى مثل الجزار وحمدى وريان وتوفيق، ويمثلون القوة الضاربة فى صفوف الفريق الساحلى، ويعتبرون فرس رهان الأهلى فى تعطيل خصمه التقليدى نحو مصارعته على خطف درع الدورى.