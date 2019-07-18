شكرا لقرائتكم غياب نجم الفراعنة في بطولة أفريقيا للطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة، إن عبد الله لاعب الفريق لم يشارك فى البطولة لظروف مرضه بعدما أصيب بفيروس تسبب فى التهاب عصب الاتزان العصب السابع. Advertisements وذلك إبان سفر المنتخب الوطنى الأول إلى تونس للمشاركة فى بطولة افريقيا التى ستنطلق الأحد المقبل. ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب الطائرة على تونس فجر غدا الجمعة، استعدادا لبطولة أفريقيا، حيث يرأس البعثة عبد الدايم.

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