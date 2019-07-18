نهائي كأس الأمم الأفريقية .. استاد القاهرة يتزين لحفل الختام...

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نهائى كأس الأمم الأفريقية فى استاد القاهرة
يستعد ستاد القاهرة لحفل ختام كأس الأمم واستضافة مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية ، التي ستقام غدا الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بين منتخبى الجزائر والسنغال.
وقبل ساعات من نهائى كأس الأمم الأفريقية ، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تعليمات دخول استاد القاهرة وتحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وسوف تغلق أبواب الاستاد في تمام السادسة مساء استعدادا لحفل الختام الذي سيبدأ في السابعة والنصف ثم المباراة النهائية في التاسعة مساء، تعقبها مراسم تسليم الكأس للمنتخب الفائز والميداليات للمنتخبين.
استاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائى كأس الأمم الأفريقيةوبالتزامن مع اقتراب موعد نهائى كأس الأمم الأفريقية ، بدأ عمال استاد القاهرة الدولى في تجهيز المعدات الخاصة بحفل الختام والذي سيسبق المباراة النهائية، وتواجد مسئولو الاستاد واللجنة المنظمة في المقصورة الرئيسية لمتابعة التجهيزات.
ترتيبات حضور نهائى كأس الأمم الأفريقية
وأعلن الدكتور مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة ومنسق عام مباريات أمم أفريقيا باستاد القاهرة، تعليمات حضور نهائى كأس الأمم الأفريقية ، مؤكدا أن الترتيبات التي تم اعتمادها مع الجهات المعنية ليوم غد الختامي للبطولة والذي يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التي تستضيف النسخة المقبلة، على النحو التالي:
- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول المباراة النهائية فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.
- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم ، وعدم السماح للإعلاميين بارتداء قمصان المنتخبات المشاركة في البطولة، مع ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة لهم، في المدرجات أو أرض الملعب.
- عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد.
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