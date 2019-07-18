شكرا لقرائتكم نهائي كأس الأمم الأفريقية .. استاد القاهرة يتزين لحفل الختام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نهائى كأس الأمم الأفريقية ، يسيطر على الأجواء داخل استاد القاهرة الدولى، حيث بدأ مسئولو الاستاد العمل على قدم وساق للخروج بحفل ختام كأس الأمم الإفريقية في أبهى صورة.

نهائى كأس الأمم الأفريقية فى استاد القاهرة يستعد ستاد القاهرة لحفل ختام كأس الأمم واستضافة مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية ، التي ستقام غدا الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بين منتخبى الجزائر والسنغال.

وقبل ساعات من نهائى كأس الأمم الأفريقية ، أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة تعليمات دخول استاد القاهرة وتحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وسوف تغلق أبواب الاستاد في تمام السادسة مساء استعدادا لحفل الختام الذي سيبدأ في السابعة والنصف ثم المباراة النهائية في التاسعة مساء، تعقبها مراسم تسليم الكأس للمنتخب الفائز والميداليات للمنتخبين. استاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائى كأس الأمم الأفريقية وبالتزامن مع اقتراب موعد نهائى كأس الأمم الأفريقية ، بدأ عمال استاد القاهرة الدولى في تجهيز المعدات الخاصة بحفل الختام والذي سيسبق المباراة النهائية، وتواجد مسئولو الاستاد واللجنة المنظمة في المقصورة الرئيسية لمتابعة التجهيزات. وبالتزامن مع اقتراب موعد نهائى كأس الأمم الأفريقية ، بدأ عمال استاد القاهرة الدولى في تجهيز المعدات الخاصة بحفل الختام والذي سيسبق المباراة النهائية، وتواجد مسئولو الاستاد واللجنة المنظمة في المقصورة الرئيسية لمتابعة التجهيزات.

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