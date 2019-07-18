الزمالك يرفع شعار "هات اللى ادفع فيك" فى ميركاتو الصيف...

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جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو الزمالك للتخلى عن عدد من لاعبيه الأجانب فى الانتقالات الصيفية الحالية، لإفساح المجال فى قيد لاعبين أجانب جديدة، خاصة بعد إتمام التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى السابق، ونيته فى التعاقد مع لاعبين جانب جدد.

وفى الوقت نفسه يشترط مسئولو الزمالك وجود عروض ومقابل مالى مناسب نظير موافقته على رحيل أى لاعب أجنبى، خاصة أنه يخطط لبيع الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، والاستفادة من رفع أسمائهم فى تدعيم صفوفه بلاعبين أجانب آخرين.

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ويخطط الزمالك للموافقة على بيع أحداد لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه، مقابل الحصول على لاعبين مغاربة آخرين، كما هو الحال مع الوداد المغربى الذى يرغب فى الحصول على لاعب الدفاع الجديدى السابق، حيث يستغل مسئولو القلعة البيضاء رغبة الفريق البيضاوى فى الضغط لإبرام صفقة تبادلية بموجبها يحصل على خدمات إسماعيل الحداد صانع ألعاب الوداد، ونفس الأمر بالنسبة لبوطيب.

ويرفض الزمالك رحيل أى لاعب من الأجانب بالأجانب، ويطالبه بإحضار عرض لتعويض المبالغ، التى تم إنفاقها نظير التعاقد معه.