شكرا لقرائتكم عقوبات بالجملة على لاعبى الأهلى بعد العودة من أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل امتدت خلافات الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلي، مع لاعبي فريقه خلال المعسكر المغلق الذى أقيم فى أسبانيا، الأيام القليلة الماضية، وتضمن خوض بعض المباريات الودية استعدادا لاستئناف باقى مباريات الأحمر فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعد للزمالك والمقاولون



ويستعد الأهلى لخوض مباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز، بخلاف مواجهة بيراميدز فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

لاسارتي فى أزمة مع لاعبى الأهلي



ودخل لاسارتي فى مشادة مع أكثر من لاعب داخل الأهلي قبل السفر إلى أسبانيا، وجاء على رأسهم صلاح محسن ومحمد هاني واللذين تم تغريمهم من قبل جهاز الكرة بالقلعة الحمراء.

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وعلم "الخليج 365" أن لاسارتي دخل فى أزمة مع عدد من لاعبي الأهلي خلال معسكر أسبانيا، بعد تذمرهم من عدم مشاركتهم فى المباريات الودية، عقب مطالبة الجهاز الفني للاعبين بأداء التدريبات فى نفس يوم المباريات، ليتحجج هؤلاء اللاعبين بمعاناتهم من الإرهاق وغابوا عن المشاركة فى التدريبات المخصصة لهم رغم تعليمات المدير الفنى.

لاسارتي يعاقب 4 لاعبين بالأهلي



وكشف معسكر الأهلي فى أسبانيا عدم سيطرة لاسارتي على زمام الأمور داخل فريق الكرة، ليقوم الخواجة بعقد جلسة فى أخر أيام المعسكر مع اللاعبين، وطالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتوقيع عقوبات على اللاعبين الذين امتنعوا عن أداء التدريبات فى المعسكر بعد العودة للقاهرة، ولن يقلل عدد المعاقبين داخل الفريق الأحمر عن 4 لاعبين.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 74 نقطة ويكيفيه الحصول على 4 نقاط فقط فى المباريات المتبقية لضمان الحفاظ على لقب المسابقة، فيما يأتى بيراميدز بالمركز الثانى برصيد 70 نقطة لكنه خاض كافة مباريات بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلي وحال فوزه بالمواجهات الثلاثة يتوج بطلا للمسابقة.