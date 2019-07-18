الدورى الإماراتى ينقذ محمد إبراهيم من دكة الزمالك...

جدة - عمرو شويل فى ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق لمحمد ابراهيم نجم نادى الزمالك التوقيع لأى فريق فى يناير المقبل فى حالة عدم رحيله عن النادى فى فترة الانتقالات الصيفية، حيث تلقى صانع ألعاب الزمالك عرضا من نادى الفجيرة الإماراتى للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

من المقرر أن يبحث اللاعب العرض مع إدارة الزمالك خلال الفترة الجارية لحسم إمكانية رحيله من عدمه، بعدما تلقى عددا من العروض المحلية إلا أنه يفضل خوض تجربة جديدة خارج الدورى المصرى بعدما سبق له خوض تجربة احتراف قصيرة ضمن صفوف ماريتيمو البرتغالى لم يكلل لها النجاح ليعود بعد ذلك إلى الزمالك.

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وشارك محمد إبراهيم، فى 31 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 18 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر.

ويواصل فريق الزمالك بقيادة خالد جلال، استعداداته لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على استاد الجونة، حيث سيحرص الأبيض على اقتناص الثلاثة نقاط لمواصلة المشوار نحو حصد لقب الدورى، لاسيما وأن الفريق لا يمتلك أى فرصة لحصد اللقب سوى الفوز فى جميع مبارياته المقبلة، بعدما تعادل فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود، بنتيجة 1 / 1 فى كلا المباراتين.