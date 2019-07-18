الأهلى يوافق على إعارة الحناوى لسموحة موسمين...

جدة - عمرو شويل بعد أن ظهر فوزى الحناوى صانع ألعاب الأهلى بمستوى طيب خلال مدة إعارته للإتحاد السكندرى ليصبح مطلباً لعدده أندية، وافق مسئولو النادى الأهلى على إعارة صانع العاب الفريق المنتهية إعارته للإتحاد السكندرى لسموحة، بداية من الموسم المقبل، وأتفق الأهلى مع إدارة سموحة أن تمتد مدة إعارة اللاعب لمدة موسمين، وذلك من أجل إكسابه مزيد من الخبرات قبل العودة من جديد للقلعة الحمراء، خاصة وأنه يعد واحدا من أبرز مواهب النادى.

وفي سياق منفصل يستعد مسئولو المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح لعقد جلسة ودية مع نظرائهم بنادى سموحة، للوصول لصيغة تفاهم ترضى الطرفين من أجل حل أزمة محمد طلعت مهاجم المقاولون وديا .

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كان محمد فرج عامر، رئيس سموحة قد أكد أن ناديه لن يترك حقه في صفقة محمد طلعت، وسيقدم شكوى رسمية ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة ، بعدما اتفق النادى السكندرى مع طلعت على الإنتقال خلال الموسم المقبل ، ثم فوجئوا بتمديد عقده مع المقاولون العرب .

ويحاول إدارة المقاولون العرب ترضية مسئولى سموحه من أجل التنازل عن تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب خوفا من إيقافه فى ظل الحاجة الماسة لمجهوداته بعد رحيل أحمد على لبيراميدز .