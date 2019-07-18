شكرا لقرائتكم شيكابالا يهدد صفقة انتقال محمد عواد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يهدد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك صفقة انتقال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى إلى القلعة البيضاء، بسبب رغبة الفهد الأسمر فى عدم الانتقال لصفوف الدراويش.

ويفضل "شيكا" الانتقال لصفوف المقاصة بسبب علاقته الجيدة بالمدير الفنى للفريق أحمد حسام ميدو، الأمر الذى يصعب دخوله فى منطقة المفاوضات بين مسئولى الزمالك والإسماعيلى.

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وبات محمد عواد قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأبيض حسبما أعلن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، ويتبقى بعضا من الرتوش النهائية على إتمام الصفقة.

ويبحث مسئول الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن تدعيم مركز حراسة المرمى بسبب تعرض محمود جنش حارس الفريق الأساسى لإصابة قوية تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطنى بأمم أفريقيا، وستبعده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض لعدة شهور.