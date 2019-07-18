شكرا لقرائتكم لاسارتى يشكو عبد الحفيظ للخطيب بسبب "تجاوزات" رحلة أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، بسبب معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في مدينة اليكانتي الإسبانية.

الأهلي خاض 3 وديات فى معسكر أسبانيا وخاض الأهلي معسكر خارجي في أسبانيا لعب فيه 3 مباريات وديه امام أندية سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل 1/1، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى. Advertisements

لاسارتي يهاجم عبد الحفيظ وهاجم لاسارتي عبد الحفيظ بسبب عدم استفادة الأهلي من معسكر أسبانيا بالشكل المطلوب لعدة أسباب منها تواضع الفرق التي واجهها هناك لدرجة أن الأحمر لم يستكمل آخر الوديات أمام فريق أوكام الإسباني بسبب تواضع مستوي الفريق بشكل لافت للنظر، حيث انهي لاسارتي المباراة في الشوط الثاني وقرر خوض "تقسيمة" بين اللاعبين بعدما ثار في وجه مدير الكرة.

مشادة بين لاسارتي وعبد الحفيظ وعلم "الخليج 365" أن لاسارتي دخل في مناقشة كلامية حادة مع سيد عبد الحفيظ خلال آخر وديات الأهلي بإسبانيا، وقال المدير الفني لمدير الكرة: ما هذا الفريق الضعيف الذي نلعب معه.. نحن نستعد لأهم مباراتين في الموسم أمام المقاولون والزمالك لحسم الدورى.. كان عليك أن تجتهد أكثر وتجهز فريق قوى نلعب معه حتى نستفيد فنيا قبل العودة للقاهرة. وعلم "الخليج 365" أن لاسارتي دخل في مناقشة كلامية حادة مع سيد عبد الحفيظ خلال آخر وديات الأهلي بإسبانيا، وقال المدير الفني لمدير الكرة: ما هذا الفريق الضعيف الذي نلعب معه.. نحن نستعد لأهم مباراتين في الموسم أمام المقاولون والزمالك لحسم الدورى.. كان عليك أن تجتهد أكثر وتجهز فريق قوى نلعب معه حتى نستفيد فنيا قبل العودة للقاهرة. وقال مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365" أن لاسارتي قرر شكوى مدير الكرة لمحمود الخطيب رئيس النادي لأن عبد الحفيظ اختار مدينة اليكانتي لإقامة المعسكر رغم أنها لا تصلح لأنها تزدحم بالسياح وساهمت في تشتيت تركيز اللاعبين.

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