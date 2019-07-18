شكرا لقرائتكم عبدالمحسن المعمر: المنتخبات المشاركة في بطولة "نيوم" من الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عبدالمحسن المعمر مدير المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، أن المنتخبات المتواجدة في بطولة نيوم الدولية تعد من الأعلى تصنيفا على مستوى العالم، مضيفا بأنهم أبطال لقاراتهم.

وقال المعمر في حديثه لـ"العربية": كرة القدم الشاطئية ممتعة للاعبين والجماهير، وقد كنا أبطالا لبطولة العرب في 2010 وأبطالا لبطولة الخليج، كما أن المنتخبات المتواجدة تصنيفها عال على مستوى العالم وهم أبطال لقاراتهم.

وأوضح حميد جمال حارس المنتخب الإماراتي قوة البطولة بتواجد منتخبات إنجلترا ومصر والصين، فيما شكر عبدالله موسى، لاعب المنتخب السعودي، أجهزة المنتخب قائلا "نشكر الجهاز الإداري والفني على الجهود المبذولة والقادم سيكون أفضل".