شكرا لقرائتكم بقاء خاميس مع الريال مرهون برحيل إيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى بيع بعض لاعبيه هذا الصيف، لكي يعوض بعضاً مما أنفقه حتى الآن لإبرام صفقات جديدة لتدعيم فريق الكرة الأول الذي يأمل في الظهور بشكل مختلف في الموسم المقبل بعد الاخفاقات العديدة التي مني بها في الموسم الماضي.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية يوم الأربعاء إن ريال مدريد أنفق 298 مليون يورو في موسم الانتقالات الحالي للتعاقد مع لاعبين جدد، وأنه في حاجة لبيع بعض لاعبيه لاسترداد جزء من هذا المبلغ الكبير.

وأوضحت الصحيفة أن أغلب هؤلاء اللاعبين الذين قد يتخلى عنهم ريال مدريد هم من نجوم خط الوسط، كونهم أصحاب أعلى قيمة تسويقية من بين لاعبي الفريق، وأبرزهم في هذا الصدد الكولومبي خاميس رودريغيز والإسبانيان إيسكو ألاركون وداني سيبايوس.

ورغم ذلك، لا يمكن لريال مدريد أن يستغنى عن الثلاثي المذكور دفعة واحدة، ولذلك فعلى الأرجح سيحتفظ النادي الإسباني بخاميس رودريغيز إذا ما حصل إيسكو على عرض انتقال يساوي 80 مليون يورو.

كما أشارت "أس" إلى أن ريال مدريد قد يتخذ قراراً بالإبقاء على خاميس رودريغيز حتى لو لم يرحل إيسكو حتى لا يضعف من بنية خط وسطه.

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وذكرت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، كان مستاء للغاية من تصرفات خاميس قبل رحيله عن ريال مدريد قبل عامين للالتحاق بصفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، رغم اعترافه بقدرات اللاعب وموهبته الكبيرة.

وأكدت "أس" أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في ضم خاميس رودريغيز ويعتمد في إنجاح هذه الصفقة على رغبة ريال مدريد في التخلص من عبء الراتب الكبير للاعب، ولكنه في الوقت نفسه يضغط على إدارة النادي الملكي لتخفيض سعر اللاعب عن 50 مليون يورو.

وترى الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يرى أي مشكلة في بيع رودريجيز لأتلتيكو مدريد، ولكنه ليس مضطرا لاتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن، كونه يأمل في بيع لاعبين آخرين حتى نهاية الشهر الجاري، أي قبل عودة اللاعب الكولومبي من عطلته الصيفية.

وطبقا لما نشرته "أس"، لم يقدم أتلتيكو مدريد عرضا رسميا حتى الآن لضم رودريغيز، فيما كان نابولي الإيطالي هو النادي الوحيد الذي طلب الحصول على خدمات قائد المنتخب الكولومبي، ولكن على سبيل الإعارة.

إلا أن "أس" أكدت أن هذا العرض لا يرضي طموحات ريال مدريد، خاصة بعد تألق رودريجيز في بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي استضافتها البرازيل.