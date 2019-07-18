شكرا لقرائتكم نيجيريا تتجاوز تونس وتحقق "ثالث" كأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل أوديون إيغالو هدفا مبكرا من خطأ تونسي جديد ليقود نيجيريا للفوز 1-صفر وتحقيق المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر يوم الأربعاء.

واستغل إيغالو ارتباك الحارس معز بن شريفية خلال تمريرة عرضية في استمرار لسلسلة أخطاء حراس تونس الثلاثة، ودفاعها في البطولة ليسجل بسهولة في الدقيقة الثالثة.

وعزز إيغالو، الذي غادر الملعب قبل انتهاء الشوط الأول للإصابة، صدارته لترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف ويتفوق بهدفين على الجزائريين رياض محرز وآدم وناس والسنغالي ساديو ماني قبل خوضهم المباراة النهائية يوم الجمعة.

وخسرت نيجيريا 2-1 من الجزائر بهدف قاتل من محرز في الدور قبل النهائي، بينما خسرت تونس 1-صفر أمام السنغال بهدف بالخطأ في الوقت الإضافي.