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عبد الله عبدالسلام يتخلف عن السفر مع فراعنة الطائرة لبطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة الطائرة، عدم سفر عبد الله عبد السلام لاعب المنتخب الوطنى الأول إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا التى ستنطلق الأحد المقبل.

وأوضح عبد الدايم أن عبد الله لم يشارك فى البطولة لظروف مرضه بعدما أصيب بفيروس عامل تسبب فى التهاب عصب الاتزان "العصب السابع".

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب الطائرة على تونس فجر غد، الجمعة، استعدادا لبطولة أفريقيا، حيث يرأس البعثة عبد الدايم.

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