شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحقق خالد جلال مطالب جماهير الزمالك بظهور أيمن حفنى أمام الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأمل جماهير الزمالك أن يحقق خالد جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، مطالبهم بظهور الحاوى أيمن حفنى صانع ألعاب الفارس الأبيض من جديد، خاصة بعدما استمر تجميده طوال الموسم الحالى من قبل الخواجة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق.

وكانت العلاقة بين جروس وأيمن حفنى ليست على ما يرام، ولم يكن الخواجة السويسرى مقتنع بإمكانيات اللاعب، الأمر الذى أدى لخروجه من حساباته طوال الفترة الماضية، وهو ما أثار استياء جماهير القلعة البيضاء، خاصة أن أيمن حفنى يعد من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الخاصة داخل صفوف الفريق، وتعشق الجماهير لمساته للكرة داخل المستطيل الأخضر.

الزمالك يستعد فى الوقت الحالى لمواجهة الجونة الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى إطار الجولة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتأمل الجماهير البيضاء فى منح خالد جلال الفرصة لعودة أيمن حفنى للتشكيل الأساسى، خاصة فى ظل تألق اللاعب فى الفترة الماضية مع فريقه فى معسكر الإعداد المغلق الذى اقيم بقبرص لمدة 13 يومًا.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.