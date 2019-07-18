شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يعاقب لاعبيه بعد معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتدت خلافات الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلي، مع لاعبى فريقه خلال المعسكر المغلق الذى أقيم بإسبانيا، الأيام القليلة الماضية، وتضمن خوض بعض المباريات الودية استعدادا لاستئناف باقى مباريات الأحمر فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز، بخلاف مواجهة بيراميدز فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

ودخل لاسارتي فى مشادة مع أكثر من لاعب داخل الأهلي قبل السفر إلى إسبانيا، وعلم "سوبر كورة" أن مدرب الأهلي دخل فى أزمة مع عدد من اللاعبين خلال المعسكر الأخير، بعد تذمرهم من عدم مشاركتهم فى المباريات الودية، عقب مطالبة الجهاز الفنى للاعبين بأداء التدريبات فى نفس يوم المباريات.

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