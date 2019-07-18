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محمد إبراهيم يتلقى عرضا من الفجيرة الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، عرضاً من نادى الفجيرة الإماراتى للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

 

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وينتهى عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى فريق فى يناير المقبل حال عدم رحيله عن النادى فى فترة الانتقالات الصيفية.

 

ومن المقرر أن يبحث اللاعب العرض مع إدارة الزمالك خلال الفترة الجارية لحسم إمكانية رحيله من عدمه، بعدما تلقى عدداً من العروض المحلية إلا أنه يفضل خوض تجربة جديدة خارج الدورى المصرى بعدما سبق له خوض تجربة احتراف قصيرة ضمن صفوف ماريتيمو البرتغالى لم يكلل لها النجاح ليعود بعد ذلك إلي الزمالك.

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