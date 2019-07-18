شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يطالب أبناءه بحسم اللقب أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو النادى الأهلى على رفع الروح الفنية للاعبيه المعارين إلى صفوف الجونة فى الموسم الجارى، والذين تنتظرهم مباراة مهمة ومصيرية مع الزمالك الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الدورى، باعتبار أن نتيجتها ستساهم بشكل كبير فى تحديد بطل الدورى.

ويضم فريق الجونة 7 معارين من الأهلى وهم: عمر رضوان ومحمود الجزار وإسلام جابر وأكرم توفيق وأحمد حمدى وأحمد ياسر ريان وعمرو سعداوى.

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ويقدم لاعبو الأهلى المعارون إلى الجونة عروضا قوية مع فريقهم، ويشارك عدد منهم بشكل أساسى، مثل الجزار وحمدى وريان وتوفيق، ويمثلون القوة الضاربة فى صفوف الفريق الساحلى، ويعتبرون فرس رهان الأهلى فى تعطيل خصمه التقليدى نحو مصارعته على خطف درع الدورى.

وقررت لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الزمالك والجونة إلى 21 يوليو الجارى بعد خروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

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