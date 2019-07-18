شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كيف يتعامل الزمالك مع ملف الصفقات وسط مواجهات حسم الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موسم الانتقالات الصيفية فى الزمالك مبكراً من أجل تدعيم بعض المراكز فى الموسم الجديد، وحصل النادى الأبيض على توقيع عدد من اللاعبين ويتفاوض حول ضمهم من أنديتهم، وجاءت أولى الصفقات الرسمية بالتعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى لمدة 3 مواسم قادماً من الهلال السعودى، ولكن وسط ملف الصفقات تأتى مواجهات حسم الدورى، ومع حديث الزمالك عن القادمين يأتى الحديث عن الراحلين، وهو ما يخشى مسئولو النادى الأبيض تأثيره على اللاعبين قبل مباريات حسم لقب الدورى، نستعرض فى التقرير كافة التساؤلات حول تلك المسألة..

ماذا يتبقى للزمالك فى الدورى؟

يتبقى للزمالك 3 مواجهات حاسمة بدايتها بمواجهة الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

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وكيف تعامل الزمالك مع عروض اللاعبين؟

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مع جميع اللاعبين فى جلسة بحضور الجهاز الفنى أكد خلالها أنه لا مجال داخل القوام الأساسى للفريق للحديث عن أى عروض فى الوقت الحالى، كما وجه حديثا خاصا للثنائى عماد السيد حارس الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن للفريق حول المفاوضات التى أجراها الثنائى خلال الفترة الماضية مع الاتحاد السكندرى، وقال لهما، "أنا كلمت محمد مصيلحى رئيس الاتحاد وإزاى بتكلموا نادى وأنتم فى الزمالك".

وشدد مرتضى منصور على أنه سيغلق ملف انتقالهما للاتحاد مع محمد مصيلحى، فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطهما، وعليهما التركيز فقط فى الثلاث مباريات المتبقية للفريق فى الدورى، وبذلك أغلق مسئولو الزمالك ملف رحيل عماد السيد وحازم إمام بشكل مؤقت بعد عروض الاتحاد السكندرى من أجل التركيز فى مباريات الدورى، وشدد الثنائى على ذلك حيث قال عماد السيد إنه لن يرحل عن الفريق إلا عندما تقرر إدارة النادى رحيله.

وماذا عن ملف الصفقات؟

الزمالك يسير فى ملف الصفقات بصورة طيبة بعد التعاقد مع بن شرقى، فقد حصل أيضاً على توقيع كريم بامبو المنتهى تعاقده مع الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر، واقترب من ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى لتعويض غياب جنش عن الفريق لمدة ستة أشهر بسبب إصابة أكيلس، كما سيعقد الزمالك صفقة تبادلية مع بيراميدز، واستقر مسئولو النادى الأبيض على انتقال الثنائى إبراهيم حسن وبهاء مجدى إلى نادى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من خلال صفقة تبادلية، ويرغب الأبيض فى ضم لاعبين من بيراميدز، وإن كان مسئولو الأبيض يرفضون إجراء الأمر بشكل كامل خلال الفترة الجارية، مشترطين تنفيذ الاتفاق بعد انتهاء الفريق من مبارياته الثلاث المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز.