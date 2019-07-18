ميدو يجدد تعاقده مع سلة الاتحاد 4 مواسم قادمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة محمد طه إبراهيم "ميدو" والذى يُجيد اللعب بمركز الجناح (2 ، 3) ليتواجد مع الفريق فى الموسم الجديد. ووقع اللاعب على عقد يمتد لمدة أربع مواسم فى حضور محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة النادى. Advertisements كما شهدت الساعات الماضية تجديد تعاقد صانع ألعاب الفريق مؤمن مبارك "دوجا" بعقد يمتد لمدة أربع مواسم فى إطار الاستعداد للمنافسة على بطولات الموسم المقبل. وكان محمد مصيلحى قد اجتمع مع الثنائى عمر محمد جابر ومحمد شاهين لاعبى النادى ومنتخ بالناشئين تحت 16 سنة بعد تتويجهم مع المنتخب بالبطولة الافريقية التى أقيمت بالرأس الأخضر.

محمد مصيلحى و ميدو

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