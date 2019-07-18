شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يطلب تطبيق قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين على كل لاعب عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أنه مع قرار تطبيق اعتبار لاعبى شمال أفريقيا "محليين" على كل لاعب عربى خلال المرحلة المقبلة.

وقال يونس، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه اقترح تطبيق هذا القرار منذ 10 سنوات فى عام 2009 تحديداً، وحان وقت تطبيقه فى ظل تطوير الكرة على بيزنس وصناعة.

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ويترقب مسئولو الأندية المصرية، وعلى رأسهم الأهلى والزمالك، قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن هذه الأزمة، لاسيما أن الفريقين يضمان 5 أجانب فى قائمة كل منهما، لذا يترقبان مصير الأجانب سواء بالاكتفاء بـ4 فقط كما حدث الموسم الماضى، أو بزيادة العدد إلى 5 أجانب عن طريق اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى فى الموسم الجديد.