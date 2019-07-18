شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التعليمات الخاصة باليوم الختامى للبطولة غداً، والذى يشهد حفل الختام والمباراة النهائية بين منتخبى السنغال والجزائر ومراسم تتويج الفائزين وتسليم علم البطولة للكاميرون التى تستضيف النسخة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة منسق عام مباريات استاد القاهرة، أن الترتيبات التى تم اعتمادها مع الجهات المعنية ليوم غد ستكون على النحو التالى:

- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول المباراة النهائية فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.

- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد فى المناطق المخصصة لهم، وعدم السماح للإعلاميين بارتداء قمصان المنتخبات المشاركة فى البطولة، مع ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم، فى المدرجات أو أرض الملعب.

- عدم السماح للجماهير بالجلوس فى الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد.

-ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر، وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبريه وأى مواد معدنية صلبة، بالإضافة إلى نزع أغطية زجاجات المياه قبل الدخول بها إلى الاستاد.

- قامت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات ، حرصا على راحة الجماهير.

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- تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وسوف تغلق أبواب الاستاد فى السادسة مساءً استعدادا لحفل الختام الذي سيبدأ فى السابعة والنصف، ثم المباراة النهائية فى التاسعة مساء، تعقبها مراسلم تسليم الكأس للفريق الفائز والميداليات للفريقين.

- توصى اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة، والالتزام بكافة المعايير الدولية حتى انتهاء المراسم.

- تحديد مداخل الاستاد للجماهير على النحو التالى:

• مدخل "مسجد آل رشدان" لحاملى تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية والدرجة الأولى يمين وشمال.

• مدخل "شارع يوسف عباس" لحاملى تذاكر الدرجة الثانية.

• مدخل "شارع الاستاد البحرى" بجوار "دار المدرعات" لحاملى تذاكر الدرجة الثالثة شمال، وكذا لجماهير السنغال ومتطوعي البطولة بزيهم الرسمي.

• مدخل "طريق النصر" من بوابة "مدرسة الموهوبين" لحاملى تذاكر الدرجة الثالثة يمين التى تم تخصيصها بالكامل للجماهير الجزائرية.

واختتم منسق عام مباريات استاد القاهرة بالتشديد على ضرورة التعاون التام بين الجماهير وممثلى اللجنة المنظمة وشركتى الأفريقية للأمن وتذكرتى، حتى تكتمل الصورة الجميلة التى رسمها الشعب المصرى طوال البطولة وصولا لتحقيق هدف نجاح التنظيم.