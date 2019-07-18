شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على إعارة فوزى الحناوى لسموحة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو النادى الأهلى على إعارة فوزى الحناوى، صانع ألعاب الفريق المنتهية إعارته للاتحاد السكندرى لسموحة، بداية من الموسم المقبل، واتفق الأهلى مع إدارة سموحة أن تمتد مدة إعارة اللاعب لمدة موسمين لإكسابه مزيداً من الخبرات قبل العودة من جديد للقلعة الحمراء، خاصة أنه يعد واحدا من أبرز مواهب النادى.

وظهر فوزى الحناوى بمستوى طيب خلال مدة إعارته للإتحاد السكندرى ليصبح مطلباً لعدده أندية، قبل أن يتم الموافقة على عرض سموحة، خاصة أنها رغبة اللاعب أيضاً.