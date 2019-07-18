شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شيكابالا مفتاح انتقال محمد عواد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اقتراب انضمام محمد عواد حارس الإسماعيلى من القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويبحث مسئول الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن تدعيم مركز حراسة المرمى بسبب تعرض محمود جنش، حارس الفريق الأساسى، لإصابة قوية تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطنى بأمم أفريقيا، وستبعده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض لعدة أشهر.

وكان الزمالك قد نجح فى التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى من الهلال السعودى لمدة 3 مواسم، كما نجح فى الحصول على توقيع كريم بامبو لاعب الأهلى السابق والإسماعيلى المنتهى تعاقده مع الدراويش فى صفقة انتقال حر.

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وتتوقف إتمام صفقة محمد عواد حارس الإسماعيلى على موافقة محمود عبد الرازق شيكابالا الذى يدخل ضمن صفقة عواد، بعد تمسك الدراويش بضم الأباتشى.

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