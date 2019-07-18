شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب لملعب التتش: "مستعد أرجع حالاً ألعب للأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر عماد متعب، نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده على إمكانية عودته من الاعتزال والعودة من جديد للساحرة المستديرة وممارسة كرة القدم.

وقال عماد متعب لبرنامج "ملعب التتش" المذاع عبر سوبر كورة، "مستعد أرجع ألعب حالاً لو الأهلى طلبنى لأنه بيتى الذى تربيت فيه، للأسف فسر البعض أننى أرغب فى اللعب أساسياً وهعمل مشاكل إن لم يحدث ذلك، ولكن على أرض الواقع هذا لم يحدث، فأنا لم أفتعل مشاكل مع حسام البدرى ومن قبلة مع مارتن يول وعبد العزيز عبد الشافى، لا يوجد لاعب لما يكبر فى السن يطلب لعب كل المباريات، ولكن ممكن تلعب 20 مباراة من أصل 50 مثلاً فى الموسم، والباقى تاخد أشواط أو دقائق فى المباريات، وممكن متلعبش خالص مفيش مشكلة، القصة سهلة ولكن أحنا اللى بنصعبها".

Advertisements

وأكد عماد متعب أنه محبط بسبب إجباره على الاعتزال، مشدداً على أن الموضوع ليس بالكلام ولكن بالفعل، فأحمد على رغم سنه الكبير نجح فى أن يصبح هدافاً للدورى من خلال المقاولون العرب قبل انتقاله لبيراميدز، مع كامل الاحترام للمقاولون، ولكن المجهود المبذول للعب فيه يكون أكبر بكثير من أن تلعب فى الأهلي.

واختتم عماد متعب حديثه قائلاً، "كنت لا ألعب آخر 4 سنوات بـ"تلاكيك" ليس لها أى أسباب، وأى حاجة صغيرة كانت بتكبر، عكس ما كان يحدث مع لاعبين آخرين، وطلبت أن أحصل على فرصتى أو أرحل ولكنى لم أجد أى استجابة".