حاجي ضيوف يستبعد محمد صلاح من الصراع على لاعب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حاجي ضيوف لاعب منتخب السنغال السابق، بأن محمد صلاح وساديو مانى لاعبا ليفربول أصبحا على مستوى عالمي، قائلًا أن جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية لعام 2019 ستكون محصورة بين مواطنه ورياض محرز لاعب الجزائر.

وقال حاجي ضيوف في تصريحاته لصحيفة "ميرور" الانجليزية: "أعتقد أن مو (صلاح) ومانى يقدمان مستويات عظيمة، وهما من خلال المستوى المميز مع ليفربول يرفعان لواء أفريقيا."

Advertisements

وتابع: "الحقيقة التي يجب أن نقولها هي أننا في الوقت الحالي أمام اثنين من أفضل اللاعبين حول العالم من خلال وما يقدماه من اسهامات مع ليفربول على المستوى المحلي والقاري لا يمكن التقليل منه."

وانتقل للحديث عن المنافسة على الأفضل إفريقيا: "أعتقد أن أفضل لاعب سيتم تحديده من خلال الفائز بكأس الأمم الأفريقية.. مانى قدم موسمًا جيدًا مع ليفربول وهو مصدر فخر لنا الآن لكن رياض كان استثنائيًا في البطولة لذا نحن على مقربة من حسم الأمور الآن."

وأضاف: "مودريتش فاز بأفضل لاعب في العالم من خلال كأس العالم، لذا رياض لديه فرص تعادل مانى في الوقت الحالي.. من يتمكن من الفوز بأمم إفريقيا سيحصل على دعمي كأفضل لاعب أفريقي."