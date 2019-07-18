​7 طائرات خاصة لنقل مشجعي الجزائر لحضور نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، 7 طائرات خاصة قادمة من الجزائر على متنها مشجعين منتخب الجزائر لمساندة منتخبهم في مباراة النهائي المقرر إقامتها غدا بين السنغال والجزائر باستاد القاهرة .

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، على الدفع بإعداد إضافية من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المشجعين وتسهيل إجراءات خروجهم إلى أماكن إقامتهم.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وصل إلى مطار القاهرة، في زيارة للبلاد سيحضر خلالها المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تجمع منتخب بلاده مع السنغال المحدد لها غدًا الجمعة بإستاد القاهرة.