مدرب الجزائر يوجه رسالة نارية لجماهير مصر قبل مواجهة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
وجه جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، رسالة للجماهير المصرية قبل مباراة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.
بلماضي قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :""لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر، وإذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا "يا مرحب".
وتابع مدرب الجزائر تصريحاته موجهًا رسالة جديدة لجماهير منتخب بلاده: "ما حدث من بعض المشجعين ووفاة البعض أمر يقلل من حماسنا ونأمل ألا تتكرر الأحداث المؤسفة، يجب أن نحترم الدولة التي نتواجد بها وعلى الجميع ضبط النفس".
جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على نيجيريا مساء الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف وحيد.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري خصمه السنغالي، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا والتي تحتضنها مصر.
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