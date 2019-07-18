برشلونة والبحث عن ضحية لصفقة غريزمان

تسبب تعاقد برشلونة مع الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، ليفتح باب التساؤلات عن الدور الذي سيؤديه اللاعب، وهل ستتعارض تلك المهام مع ليونيل ميسي أم تتماشى، كذلك سيكون هناك حاجة لمعرفة من هو أو هم ضحايا اللاعب في تشكيلة برشلونة، أو بمعنى أكثر المتضرر من وفادة غريزمان إلى النادي..

مبدأيًا فإن قدرات اللاعب لم تحصره في مركز معين، فهو يستطيع اللعب تقريبًا في كل مراكز الهجوم، جناح أيمن أو أيسر، صانع ألعاب، مهاجم ثانٍ ومهاجم صريح، لذلك فإن الجميع عليه القلق من وصوله، فيما عدا ليونيل ميسي ولويس سواريز بالتأكيد.

– عثمان ديمبيلي.. الرجل الذي ينبغي أن يكون أكثر قلقًا من غريزمان، فهو شريك أساسي في أضلاع الهجوم، وتتوقف مشاركاته عند إصابته فقط، بينما دون ذلك فإنه يلعب بشكل أساسي ويعتبر أحد القطع الهامة لدى المدرب أرنستو فالفيردي، يستطيع اللعب على الرواقين وخلف المهاجم وبكلتا القدمين، وهو ما يزيد من خطورة غريزمان بالنسبة له.

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– فيليب كوتينيو.. اللاعب البرازيلي اتخذ عدة أدوار الموسم الفارط، في الوسط والهجوم، لكن المركز الحقيقي الذي برع فيه كان الجناح الأيسر وهو بعيد نسبيًا عن غريزمان “الأعسر” والذي بطبيعة الحال سينشط أمام يمين دفاعاته. كوتينيو لا يجيد لعب دور المهاجم الثاني لذا فإن القلق الوحيد بالنسبة له هو المركز الوحيد الذي يجيده (الجناح الأيسر).

– مالكوم.. هو الأقل تضررًا نظرًا لعامل نسب المشاركات، فالجناح الشاب لم يكن يشارك بشكل مُرضي الموسم المنصرم، فما البال بعد قدوم غريزمان ووجود كوتينيو وديمبيلي على مقاعد البدلاء؟ الفرصة قد تنعدم تمامًا إلا في مباريات الكئوس التي سيعمد من خلالها فالفيردي إلى إراحة عناصره الأساسية.

لكن كل هذه الاحتمالات متوقفة على مدى تكيف غريزمان مع النسق العام للفريق ونهج اللعب وبناء الكرة، والأهم هو انخراطه مع مجموعة اللاعبين، فجودة اللاعب ليس معيارًا لنجاحه مع الفريق.