رسميًا.. ماريو هيرموسو ينتقل إلى أتلتيكو مدريد

حسم نادى أتليتكو مدريد الإسبانى صفقة انتقال اللاعب الدولى ماريو هيرموسو، مدافع فريق إسبانيول، لينضم لصفوف الروخيبلانوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نشر نادى أتليتكو مدريد عبر حسابه الرسمى، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة للاعب، بعدما أنهى النادى التعاقد معه، مقابل

40 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

يسعى نادى أتليتكو مدريد لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل، وتعد صفقة هيرموسو رابع صفقة لأتلتيكو مدريد هذا الموسم بعد التعاقد مع كيران تريبير من توتنهام وجواو

فيليكس من بنفيكا وماركوس يورينتى من ريال مدريد وألفارو موراتا من تشيلسى.

بدأ المدافع صاحب الـ24 عامًا مسيرته الاحترافية مع نادى ريال مدريد الإسبانى عام 2014، وشارك مع فريق الشباب فى 34 مباراة، أحرز خلالها هدفين، لينتقل إلى نادى بلد الوليد على سبيل الإعارة عام 2015، ثم إلى نادى إسبانيول ومنه إلى أتليتكو مدريد.