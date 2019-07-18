أليخاندرو يبدأ المرحلة الأخيرة لبرنامج الإعداد البدني للاعبي الاهلي

يبدأ اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس تنفيذ المرحلة الثالثة و الأخيرة، من برنامج إعداد لاعبي الفريق للمرحلة المهمة المقبلة، والتي تشهد خوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام

مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني أن اليخاندرو وضع خطة إعداد بدني تم تقسيمها على ثلاث مراحل؛ الأولى بدأت يوم 22 يونيو الماضي، وتم تنفيذها خلال فترة الإعداد على ملعب

التتش، وشهدت التدريب على فترتين صباحا ومساء، إلي جانب خوض مباراة ودية أمام المتحدة.

وكان معسكر إسبانيا الذي انطلق يوم 6 يوليو الجاري قد شهد بداية المرحلة الثانية من الإعداد البدني، وتم خلاله خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتبدأ اليوم قبل مواجهة المقاولون العرب المقبلة.